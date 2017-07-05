Жиру не будет уходить из "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не собирается менять клуб этим летом.

По словам французского футболиста, он хочет побороться с командой за еще один трофей.

"Я выиграл несколько трофеев в карьере, это очень важно, но еще одна важная вещь заключается в том, что люди видят в тебе бойца, который делает все возможное для команды. Именно поэтому я хочу продолжать играть за "Арсенал" и всегда делать все возможное для этого клуба.

Я хотел бы выиграть с "Арсеналом" еще один трофей и по возможности отработать контракт до конца. Это то, что мотивирует меня", - отметил он.

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