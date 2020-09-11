Жиру не перейдёт в "Ювентус"

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Жиру не перейдёт в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" не интересуется нападающим "Челси" Оливье Жиру, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, у "старой синьоры" совершенно другие трансферные приоритеты в плане усиления атаки.

Источник уточняет, что цель №1 - Луис Суарес из "Барселоны", №2 - Эдин Джеко из "Ромы", №3 - Альваро Мората из "Атлетико" и свободный агент Эдинсон Кавани.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже согласовал с Жиру двухлетний контракт на сумму 9 миллионов евро.

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