Жиру не перейдёт в "Ювентус"
Туринский "Ювентус" не интересуется нападающим "Челси" Оливье Жиру, утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, у "старой синьоры" совершенно другие трансферные приоритеты в плане усиления атаки.
Источник уточняет, что цель №1 - Луис Суарес из "Барселоны", №2 - Эдин Джеко из "Ромы", №3 - Альваро Мората из "Атлетико" и свободный агент Эдинсон Кавани.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже согласовал с Жиру двухлетний контракт на сумму 9 миллионов евро.
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|Борнмут
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