Жиру не сыграет с "Тоттенхэмом"

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Жиру не сыграет с "Тоттенхэмом"

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру не поможет своей команде в северолондонском дерби против "Тоттенхэма", сообщает The Sun.

По словам главного тренера "канониров" Арсена Венгера, 31-летний француз не успевает восстановиться после травмы, полученной в расположении национальной сборной.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится в субботу, 18 ноября, в 15:30 по московскому времени.

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