Жиру недоволен своим положением в "Челси"
Форвард "Челси" Оливье Жиру выразил недовольство ролью запасного в лондонской команде.
"Меня не радует роль второго нападающего. Я расстроен, просто не хочу показывать это. Не знаю, останусь ли я в "Челси". Этот вопрос нужно решить к концу сезона. А пока я хочу просто наслаждаться игрой. У меня есть предложения от других клубов, но сейчас я сосредоточен на "Челси", - приводит слова француза Sky Sports.
32-летний Жиру в текущем сезоне сыграл за "Челси" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
Контракт футболиста с "синими" истекает в июне этого года.
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