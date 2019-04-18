Жиру недоволен своим положением в "Челси"

Форвард "Челси" Оливье Жиру выразил недовольство ролью запасного в лондонской команде.

"Меня не радует роль второго нападающего. Я расстроен, просто не хочу показывать это. Не знаю, останусь ли я в "Челси". Этот вопрос нужно решить к концу сезона. А пока я хочу просто наслаждаться игрой. У меня есть предложения от других клубов, но сейчас я сосредоточен на "Челси", - приводит слова француза Sky Sports.

32-летний Жиру в текущем сезоне сыграл за "Челси" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт футболиста с "синими" истекает в июне этого года.

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