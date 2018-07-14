Жиру: "Нельзя выиграть Чемпионат Мира только за счет таланта"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал о настрое команды перед финальным матчем ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Игра пройдет завтра, 15 июля.

"Все по-другому. После победы над Германией в полуфинале на Евро-2016 мы немного впали в эйфорию, против Бельгии было не так. Это другое чувство – мы знаем, что нам нужно победить в еще одном матче. Мы сконцентрированы на том, чтобы выполнить свою работу. Мы прошли долгий путь и теперь не хотим упускать эту возможность.

Нельзя выиграть Чемпионат Мира только за счет таланта. Талант сам по себе не имеет значения. Нужна эффективность. Психологическая устойчивость – это 70 процентов работы. Если ты готов работать на партнеров по команде, друг ради друга, с полной отдачей и вовлеченностью, тогда вам по силам что угодно", - сказал он.

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