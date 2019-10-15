Жиру о матче с Турцией: "Конечно, расстроены результатом"

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Жиру о матче с Турцией: "Конечно, расстроены результатом"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал, что думает о ничьей в матче отбора Евро-2020 с Турцией (1:1). Об этом сообщает Get French Football News.

Напомним, форвард забил единственный гол за команду.

"Я расстроен очень результатом. Забили в концовке, но пропустил необязательный гол.

Гризманн отлично подал мне с углового, а я находился в нужном место в нужное время", - сказал Жиру.

У Турции и Франции по 19 очков и 1 и 2 место соответственно в группе H. В следующем туре Франция сыграет с Молдавией (14 ноября) и Албанией (17 ноября).

А еще: Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
 
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