Жиру объяснил своё решение продлить контракт с "Челси"
Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал, почему он решил заключить с клубом новый контракт.
"Я должен был уйти в зимнее трансферное окно из-за малого количества игровой практики, что могло отразиться на моём месте в заявке сборной Франции на Евро-2020. Я почти покинул клуб, но сейчас действительно думаю, что Бог хотел, чтобы я остался в "Челси". Лэмпард говорил, что не отпустил меня, потому что не нашёл замену. Все знают, что случилось, поэтому я не буду возвращаться к этому, но тренер сказал мне в частном порядке, что предоставит больше игрового времени.
Он сдержал своё слово, поэтому было важно доказать ему, что он может рассчитывать на меня, когда я получу шанс. В итоге я вернул доверие тренера и согласился продлить контракт. Ведь мне здесь всё нравится. Я хочу продолжать выигрывать трофеи и продолжать показывать тренеру, что он может рассчитывать на меня", - приводит слова француза официальный сайт "синих".
33-летний Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.
Не пропустите: "Челси" надеется опередить "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Вернера. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Амкар" получил Кубок Футбольной небесной лиги-2018/19
-
"Оренбург" опасается банкротства из-за отказа футболистов идти на сокращение зарплаты
-
Названо обязательное санитарное условие для посещения болельщиками матчей РПЛ
-
Жиру объяснил своё решение продлить контракт с "Челси"
-
РПЛ возобновится раньше, чем планировалось
-
Сёмин может возглавить тульский "Арсенал"
-
"Сельта" готова выкупить полузащитника "Барселоны"
-
"Саутгемптон" объявил о продлении контракта с главным тренером
-
"Ювентус" стал третьим претендентом на защитника "Атлетико" Савича
-
"Челси" предлагает ввести 9 замен в АПЛ
-
"Фенербахче" заинтересован в капитане ПСЖ
-
Черчесов не исключил изменения в календаре сборной России
-
Селюк рассказал об Андрее Лосюке, которого Сёмин назвал теневым спортивным директором "Локомотива"
-
Бышовец оценил работу Семака в "Зените"
-
На этой неделе может состояться первый после карантина матч между командами РПЛ
-
Пять футболистов "Барселоны" переболели коронавирусом
-
"Монако" поспорит за трансферную цель "Тоттенхэма"
-
"Москаль, готовься": Алиев вызвал на бой российского комментатора
-
Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России
-
Французский клуб нацелился на хавбека "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18