Жиру объяснил своё решение продлить контракт с "Челси"

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Жиру объяснил своё решение продлить контракт с "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал, почему он решил заключить с клубом новый контракт.

"Я должен был уйти в зимнее трансферное окно из-за малого количества игровой практики, что могло отразиться на моём месте в заявке сборной Франции на Евро-2020. Я почти покинул клуб, но сейчас действительно думаю, что Бог хотел, чтобы я остался в "Челси". Лэмпард говорил, что не отпустил меня, потому что не нашёл замену. Все знают, что случилось, поэтому я не буду возвращаться к этому, но тренер сказал мне в частном порядке, что предоставит больше игрового времени.

Он сдержал своё слово, поэтому было важно доказать ему, что он может рассчитывать на меня, когда я получу шанс. В итоге я вернул доверие тренера и согласился продлить контракт. Ведь мне здесь всё нравится. Я хочу продолжать выигрывать трофеи и продолжать показывать тренеру, что он может рассчитывать на меня", - приводит слова француза официальный сайт "синих".

33-летний Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.

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