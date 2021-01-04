Жиру оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

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Жиру оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру выразил уверенность, что ему удастся стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

"Думаю, что мне удастся побить рекорд Тьерри Анри. Я не собираюсь ограничивать себя. Мы все играем для того, чтобы войти в историю футбола", - приводит слова Жиру France Football.

В настоящее время Жиру занимает второе место в списке лучших снайперов в истории сборной. На счету форварда 44 гола в 105 матчах. Анри забил 51 гол в 123 поединках.

В нынешнем сезоне 34-летний Жиру провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

Не пропустите: Жиру побил два рекорда Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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