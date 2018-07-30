Жиру определился со своим будущим

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Жиру определился со своим будущим

Нападающий "Челси" Оливье Жиру определился со своим будущим, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, французский форвард намерен остаться в лондонском клубе и бороться за место в стартовом составе команды.

Напомним, что на 31-летнего Жиру претендуют "Атлетико" и "Марсель".

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