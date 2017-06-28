Жиру останется в "Арсенале"

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Жиру останется в "Арсенале"

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что он не планирует покидать лондонский клуб этим летом.

"Все слухи об уходе из "Арсенала" - полная ложь. Мы строим новую сильную команду и я часть этого проекта" - написал француз в своём инстаграме.

Ранее сообщалось, что 30-летнего нападающего хотят купить "Лион" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне Жиру сыграл за "Арсенал" 40 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

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