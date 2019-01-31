Жиру отклонил выгодное предложение из Китая

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Жиру отклонил выгодное предложение из Китая

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру отклонил выгодное предложение из Китая, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "Далянь Ифан" был готов платить 32-летнему футболисту 10 миллионов евро в год, однако тот ответил отказом, поскольку не хочет из-за отъезда в Поднебесную потерять место в составе национальной сборной Франции.

В текущем сезоне Жиру сыграл за "Челси" 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года. Стоимость форварда оценивается в 15 миллионов евро.

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