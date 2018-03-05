Жиру отрицает наличие кризиса в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру после поражения от "Манчестер Сити" в матче 29-го тура АПЛ заявил, что в его команде нет кризиса.

"Мы поддерживаем Конте. В этом не может быть никаких сомнений. Это не кризис. С "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" мы играли на выезде. Конечно, мы могли добиться большего, но это были не рядовые матчи. Результаты нас не устроили, но сейчас неуместно спрашивать, поддерживаем мы тренера или нет. Конечно, мы все стоим за него горой" - цитирует Жиру Goal.com.

Отметим, что за 9 туров до завершения чемпионата "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвёртой позиции на 5 очков. | http://soccernews.ru