Жиру ответил Бензема, который сравнил его с картингом

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Жиру ответил Бензема, который сравнил его с картингом

Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру ответил нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема, который ранее сравнил его с картингом. Об этом сообщает Marca.

"Сравнения с Жиру? Не путайте Формулу-1 и картинг, я Формула-1", - сказал Бензема в инстаграме.

В ответ Жиру сказал: "Я картинг? Чемпион мира".

Напомним, в 2018 году Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Бензема в турнире не принимал участия.

А еще: "Я - "Формула-1". Бензема высказался о сравнении с Жиру| http://soccernews.ru
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