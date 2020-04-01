Жиру ответил Бензема, который сравнил его с картингом
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру ответил нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема, который ранее сравнил его с картингом. Об этом сообщает Marca.
"Сравнения с Жиру? Не путайте Формулу-1 и картинг, я Формула-1", - сказал Бензема в инстаграме.
В ответ Жиру сказал: "Я картинг? Чемпион мира".
Напомним, в 2018 году Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Бензема в турнире не принимал участия.
А еще: "Я - "Формула-1". Бензема высказался о сравнении с Жиру| http://soccernews.ru
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