Жиру планирует перебраться в МЛС

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Жиру планирует перебраться в МЛС

Форвард "Челси" Оливье Жиру, скорее всего, покинет клуб летом 2020 года.

Как сообщает RMC, 32-летний француз планирует продолжить карьеру в МЛС. По его мнению, в США он сможет играть еще много лет.

Соглашение Жиру с лондонским клубом истекает следующим летом.

В текущем сезоне он провел 4 игры и забил один гол.

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