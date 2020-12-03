Жиру побил два рекорда Лиги Чемпионов

Нападающий "Челси" Оливье Жиру по итогам матча Лиги Чемпионов против "Севильи" (4:0) переписал два рекорда турнира.

Напомним, что француз забил четыре гола в ворота соперника.

Как сообщает официальный твиттер УЕФА, Жиру стал самым возрастным автором хет-трика и покера в истории ЛЧ.

Форварду покорились указанные достижения в возрасте 34 лет и 63 дней.

Не пропустите: Жиру стал рекордсменом "Челси". | http://soccernews.ru