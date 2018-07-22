Жиру побрил голову в честь победы на ЧМ-2018: фото

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Жиру побрил голову в честь победы на ЧМ-2018: фото

Нападающий "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру заявил, что он выполнил обещание и побрил голову в честь победы национальной команды на Чемпионате Мира-2018. 

"Обещания надо выполнять", - написал Жиру в своем Instagram.

Напомним, что 31-летний Жиру провел 7 матчей на ЧМ-2018, но не сумел нанести ни одного удара.

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