Жиру поделился ожиданиями от полуфинальных игр Лиги Европы с "Айнтрахтом"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал об ожиданиях от матча полуфинальных встреч Лиги Европы с "Айнтрахтом".

"Нас ждут отличные матчи. Я люблю играть против немецких команд, там отличная атмосфера. Нас ждут сложные матчи. У них хороший клуб, поэтому мы должны быть очень внимательными", - сказал Жиру.

Матч "Челси" - "Айнтрахт" состоится 2 мая в рамках полуфинала Лиги Европы.

В текущем сезоне Лиги Европы Жиру отметился 10 голами и 3 ассистами в 11 матча.

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