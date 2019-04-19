Жиру поделился ожиданиями от полуфинальных игр Лиги Европы с "Айнтрахтом"

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Жиру поделился ожиданиями от полуфинальных игр Лиги Европы с "Айнтрахтом"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал об ожиданиях от матча полуфинальных встреч Лиги Европы с "Айнтрахтом". 

"Нас ждут отличные матчи. Я люблю играть против немецких команд, там отличная атмосфера. Нас ждут сложные матчи. У них хороший клуб, поэтому мы должны быть очень внимательными", - сказал Жиру. 

Матч "Челси" - "Айнтрахт" состоится 2 мая в рамках полуфинала Лиги Европы. 

В текущем сезоне Лиги Европы Жиру отметился 10 голами и 3 ассистами в 11 матча.

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