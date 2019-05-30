Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с "Арсеналом"

Теги оливье жиручелсиарсенал лондон

Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с "Арсеналом"

Форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал, что думает о победном матче в финале Лиге Европы с "Арсеналом" (4:1). Об этом пишет BBC.

"У нас был интересный первый тайм, однако голов не было. Финал был отличный и мы очень эффективно показали себя во втором тайме. Я очень горд этой победой, мы заслужили это. Этот вечер был особенный, рад за "Челси".

Эти два клуба изменили мою жизнь", - сказал Жиру.

Ранее сообщалось, что Жиру забил 11-й гол в ЛЕ в этом сезоне и побил рекорд.

А еще: Сарри выиграл первый трофей в карьере в 60 лет | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии

"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов