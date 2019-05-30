Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с "Арсеналом"

Форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал, что думает о победном матче в финале Лиге Европы с "Арсеналом" (4:1). Об этом пишет BBC.

"У нас был интересный первый тайм, однако голов не было. Финал был отличный и мы очень эффективно показали себя во втором тайме. Я очень горд этой победой, мы заслужили это. Этот вечер был особенный, рад за "Челси".

Эти два клуба изменили мою жизнь", - сказал Жиру.

Ранее сообщалось, что Жиру забил 11-й гол в ЛЕ в этом сезоне и побил рекорд.

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