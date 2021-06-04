Жиру подписал новый договор с "Челси"

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Жиру подписал новый договор с "Челси"

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Оливье Жиру.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.

34-летний француз выступает за "Челси" с января 2018 года, сыграл 119 матчей, забил 39 голов и сделал 14 ассистов.

Напомним, что ранее клуб продлил контракты с защитником Тьяго Силвой и главным тренером Томасом Тухелем.

Не пропустите: Ибрагимович высказался о возможном переходе Жиру в "Милан". | http://soccernews.ru
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