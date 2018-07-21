Жиру получил предложение из Испании

Теги челсиатлетико мадридоливье жиру

Жиру получил предложение из ИспанииФорвард Оливье Жиру может покинуть "Челси" этим летом.

В нападающем сборной Франции заинтересован испанский "Атлетико".

"Матрасники" хотят арендовать игрока с правом выкупа. В свою очередь лондонцы хотели бы отдать футболиста в аренду с обязательным выкупом.

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