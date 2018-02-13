Нападающий "Челси" Оливье Жиру получил травму головы во время матча 27-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

31-летний француз повредился в результате столкновения с защитником "дроздов" Ахмедом Хегази, после чего играл с повязкой на голове.

В итоге на 61-й минуте матча Жиру, записавший в свой актив результативную передачу, был заменён на Альваро Морату.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования. | http://soccernews.ru