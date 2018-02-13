Жиру получил травму головы

Теги челсивест бромвич альбионоливье жиру

Жиру получил травму головы

Нападающий "Челси" Оливье Жиру получил травму головы во время матча 27-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

31-летний француз повредился в результате столкновения с защитником "дроздов" Ахмедом Хегази, после чего играл с повязкой на голове.

В итоге на 61-й минуте матча Жиру, записавший в свой актив результативную передачу, был заменён на Альваро Морату.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов