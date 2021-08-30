Жиру повторил достижение Балотелли в "Милане"

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Жиру повторил достижение Балотелли в "Милане"

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Оливье Жиру оформил дубль в матче 2-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (4:1).

Француз стал первым за 8,5 лет футболистом "россонери" с двумя голами в дебютной домашней игре Серии А.

Как сообщает Opta, 34-летний Жиру повторил достижение Марио Балотелли.

Скандальный итальянец 3 февраля 2013 года дважды отличился в матче "Милан" - "Удинезе" (2:1).

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