Жиру повторил рекорд АПЛ по голам после выхода на замену

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Жиру повторил рекорд АПЛ по голам после выхода на замену

Оливье Жиру забил в ворота "Саутгемптона" и спас для "Арсенала" ничью на "Сент Мери".

Этот гол стал 17-м для Жиру после выходов на замену - французский форвард догнал Оле-Гуннара Сольскьяера, которому принадлежал рекорд чемпионата Англии.

Уже в ближайшее время Оливье может стать главным суперсабом в истории АПЛ. для этого ему необходимо забить, как минимум, ещё один гол после выхода со скамейки запасных.

Не пропустите: "Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:1 (обзор) | http://soccernews.ru

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