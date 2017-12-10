Жиру повторил рекорд АПЛ по голам после выхода на замену

Оливье Жиру забил в ворота "Саутгемптона" и спас для "Арсенала" ничью на "Сент Мери".

Этот гол стал 17-м для Жиру после выходов на замену - французский форвард догнал Оле-Гуннара Сольскьяера, которому принадлежал рекорд чемпионата Англии.

Уже в ближайшее время Оливье может стать главным суперсабом в истории АПЛ. для этого ему необходимо забить, как минимум, ещё один гол после выхода со скамейки запасных.

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