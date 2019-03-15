Жиру повторил уникальное достижение 1980-х годов
Форвард "Челси" Оливье Жиру забил три гола в ворота киевского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
32-летний француз оформил второй хет-трик в карьере в еврокубковых турнирах. Ранее он трижды отличался в составе "Арсенала" в игре группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" в сезоне 2015/2016.
Как сообщает Gracenote Live, Жиру стал вторым неангличанином, сделавшим хет-трик в еврокубках за две разные английские команды.
Нападающий "Челси" повторил достижение шотландца Джона Уорка, которому подобное удалось в 1980-х годах в составе "Ливерпуля" и "Ипсвича".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
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