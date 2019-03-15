Жиру повторил уникальное достижение 1980-х годов

Форвард "Челси" Оливье Жиру забил три гола в ворота киевского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

32-летний француз оформил второй хет-трик в карьере в еврокубковых турнирах. Ранее он трижды отличался в составе "Арсенала" в игре группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" в сезоне 2015/2016.

Как сообщает Gracenote Live, Жиру стал вторым неангличанином, сделавшим хет-трик в еврокубках за две разные английские команды.

Нападающий "Челси" повторил достижение шотландца Джона Уорка, которому подобное удалось в 1980-х годах в составе "Ливерпуля" и "Ипсвича".

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