Жиру прилетел в Италию

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Жиру прилетел в Италию

Фото сайт "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру находится в шаге от перехода в "Милан".

В четверг вечером 34-летний футболист прилетел в Италию для прохождения медобследования и подписания контракта с "россонери".

Ожидается, что француз заключит двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро, после чего отправится в отпуск, продлённый из-за его участия в Евро-2020.

Жиру выступал за "Челси" с января 2018 года, сыграл 119 матчей, забил 39 голов и сделал 14 ассистов.

Не пропустите: Мальдини высказался о предстоящем переходе Жиру в "Милан". | http://soccernews.ru
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