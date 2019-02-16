Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру принял важное решение по своему будущему, сообщает The Metro.

По сведениям издания, 32-летний француз хочет продолжить карьеру на "Стемфорд Бридж" и продлить контракт с "синими".

Отметим, что действующее соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2019 года. В договоре есть опция пролонгации сотрудничества ещё на один сезон.

Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года, сыграл 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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