Жиру прокомментировал дебютный гол за "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру прокомментировал свой дебютный гол в составе "синих", забитый в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Халла".

"Я ждал момента, когда забью первый гол за "Челси". В предыдущих матчах у меня была пара моментов. Было важно открыть счёт голам за новый клуб. Почувствовал небольшое облегчение" - цитирует 31-летнего француза BBC.

Стоит отметить, что после перехода в "Челси" Жиру провёл 3 матча, в которых кроме вышеупомянутого гола отличился ещё и тремя ассистами. | http://soccernews.ru