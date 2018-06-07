Жиру прокомментировал свое бомбардирское достижение в сборной Франции

Теги францияоливье жиру

Жиру прокомментировал свое бомбардирское достижение в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал свое достижение.

Напомним, что Жиру сравнялся с Зинединам Зиданом по числу голов за национальную команду.

"Я сравнялся с Зиданом, этого у меня никто не отнимет. У Трезеге на три гола больше, хочу догнать его" - приводит слова Жиру Goal.com.

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