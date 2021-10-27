Жиру прокомментировал свой гол "Торино"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру прокомментировал победу над "Торино" (1:0) в 10-м туре Серии А, которая была добыта благодаря его голу.

"Думаю, мы хорошо сыграли. "Торино" – сильная команда, агрессивно отбирает мяч. Я очень доволен тем, что мы хорошо начали матч, "Торино" мало создавал у наших ворот. Это значит, что мы были хороши в защите.

Мы играем каждые три дня, это непросто физически. Мы победили – это главное.

Порой мы могли бы играть лучше, не все идеально, но мы удовлетворены тремя очками, потому что с "Торино" сложно играть", – сказал Жиру.

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