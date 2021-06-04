Жиру рассказал, что сделает вместе с Бензема в случае победы на Евро
Фото: инстаграм Жиру/Автор неизвестен
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру рассказал об отношениях с Бензема.
Напомним, что в прошлом году Бензема на вопрос о сравнениях с Жиру ответил: "Давайте не путать "Формулу-1" с картингом. "Формула-1" – это я".
"У нас с Бензема нет причин ругаться. Те заявления вызвали у меня улыбку, я смеялся больше, чем от чего либо еще.
Я могу поставить себя на его место, непросто вернуться вот так. Нужно уметь прощать и не быть злопамятным. Моя вера позволяет мне сохранять душевное спокойствие.
Если выиграем Евро, вместе с Бензема отпразднуем на картинге, сделаем замечательное фото", – цитирует Жиру Football365 со ссылкой на Le Figaro.
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