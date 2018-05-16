Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018



Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал о целях команды на Чемпионате Мира-2018.

"Наша команда это настоящие бойцы. Мы сделаем все, чтобы выступить лучше, чем в 2014 году. Наша цель это полуфинал Чемпионата Мира. Но если мы дойдем до него, то дальше будем просто идти к своей цели изо всех сил", - приводит слова Жиру SFR Sport 1.

Напомним, что сборная Франции сыграет на ЧМ-2018 с командами Австралии, Перу и Дании.

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