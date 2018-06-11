Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018



Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассчитывает на чемпионский титул в России.

"Наше поражение в финале Евро-2016 было очень болезненным. Мы были уверены в победе, но нам не повезло. Впрочем, мы стали опытнее и сильнее благодаря тому поражению. Сейчас у нас в команде есть молодежь и опытные игроки. Возможно, мы уступаем некоторым сборным, но все же я считаю, что сборная Франции имеет шансы стать чемпионом мира.

Я смотрел все матчи Чемпионата Мира-1998, который проходил во Франции. Тогда мне было 11 лет и я надевал все синее во время просмотра. Тогда был потрясающий турнир и за команду болела вся Франция. С тех пор прошло 20 лет и я хочу повторить этот триумф со своими партнерами по команде", - приводит слова Жиру официальный сайт клуба.

Напомним, что на ЧМ-2018 Франция сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

Не пропустите: Футболистов сборной Франции приятно удивили на базе в Истре. | http://soccernews.ru