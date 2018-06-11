Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018

Теги францияоливье жиру

Жиру рассказал о целях сборной Франции на ЧМ-2018
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассчитывает на чемпионский титул в России.

"Наше поражение в финале Евро-2016 было очень болезненным. Мы были уверены в победе, но нам не повезло. Впрочем, мы стали опытнее и сильнее благодаря тому поражению. Сейчас у нас в команде есть молодежь и опытные игроки. Возможно, мы уступаем некоторым сборным, но все же я считаю, что сборная Франции имеет шансы стать чемпионом мира.

Я смотрел все матчи Чемпионата Мира-1998, который проходил во Франции. Тогда мне было 11 лет и я надевал все синее во время просмотра. Тогда был потрясающий турнир и за команду болела вся Франция. С тех пор прошло 20 лет и я хочу повторить этот триумф со своими партнерами по команде", - приводит слова Жиру официальный сайт клуба.

Напомним, что на ЧМ-2018 Франция сыграет с командами Австралии, Перу и Дании. 

Не пропустите: Футболистов сборной Франции приятно удивили на базе в Истре. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов