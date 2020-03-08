Жиру рассказал, почему он не покинул "Челси" в январе



Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру рассказал, почему он не покинул лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

"Я уже видел себя в другой команде. У меня были шесть трудных месяцев. В январе я сделал все, чтобы сменить клуб, но "Челси" не хотел отпускать меня, не найдя мне замену.

У меня был отличный вариант с "Интером", но все затянулось. Были возможности перейти в "Лацио" и "Тоттенхэм", и я хотел уйти, но ничего не вышло.

Но я не стал устраивать забастовку или же устраивать скандалы в раздевалке. Я был профессионалом до конца и решил бороться за место в составе. Лэмпард обещал, что я буду чаще играть, и он сдержал слово", - приводит слова Жиру Goal.com.

В нынешнем сезоне 33-летний Жиру провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: "Лацио" летом попытается подписать Жиру. | http://soccernews.ru