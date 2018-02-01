Жиру рассказал, почему выбрал "Челси"

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Жиру рассказал, почему выбрал "Челси"

Новичок "Челси" Оливье Жиру пояснил, почему он предпочёл перейти именно в лондонский клуб.

"Самым главным оказался разговор с Антонио Конте. Я почувствовал, что он действительно хочет видеть меня в своей команде и поработать со мной. Я хотел перейти только в "Челси" и никуда больше. Хотел чаще выходить на поле. Мне хотелось остаться в АПЛ, и "Челси" был идеальным вариантом, ведь я даже остался в Лондоне. Но первой причиной был спортивный вызов. Это всегда было моим главным приоритетом. Здесь есть всё необходимое, чтобы я был счастлив" - цитирует 31-летнего француза официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" купил Жиру у "Арсенала" за 22 миллиона евро.

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