Жиру рассказал, предложения от каких клубов он получил в зимнее трансферное окно

Форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал, какие клубы интересовались им в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Telefoot.

"Все знают, что "Интер" был самым интересным для меня. "Лацио" и "Тоттенхэм" тоже интересовались. В какой-то момент надо было решать, куда я хочу. Говорил с Антонио Конте по телефону.

Хотел бы я продолжать играть за "Челси" после нынешнего сезона? Конечно. Впереди еще несколько месяцев и матчей, которые нужно выиграть.

Приму решение, когда оно придет", - сказал Жиру.

За "Челси" 33-летний футболист выступает с лета 20218 года.

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