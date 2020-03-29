Жиру рассказал, предложения от каких клубов он получил в зимнее трансферное окно
Форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал, какие клубы интересовались им в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Telefoot.
"Все знают, что "Интер" был самым интересным для меня. "Лацио" и "Тоттенхэм" тоже интересовались. В какой-то момент надо было решать, куда я хочу. Говорил с Антонио Конте по телефону.
Хотел бы я продолжать играть за "Челси" после нынешнего сезона? Конечно. Впереди еще несколько месяцев и матчей, которые нужно выиграть.
Приму решение, когда оно придет", - сказал Жиру.
За "Челси" 33-летний футболист выступает с лета 20218 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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