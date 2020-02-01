Жиру разочарован действиями "Интера"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру в общении со своим окружением жёстко критикует миланский "Интер", утверждает Football Italia.

По сведениям издания, француз был в ярости, когда узнал, что "нерадзурри" отказались от его подписания.

Выяснилось, что 33-летний футболист считал вариант с "Интером" приоритетным и не спешил рассматривать другие предложения.

В итоге миланцы купили Кристиана Эриксена и не смогли продать Матиаса Весино, поэтому клубу не хватило денег на трансфер Жиру.

А форварду пришлось остаться в клубе, где он не получает достаточного количества игровой практики, что чревато непопаданием в заявку национальной сборной на Евро-2020.

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