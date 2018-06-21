Жиру: "Роналду более эгоистичен на поле, чем Месси"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру сравнил лучших игроков современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

" Я думаю, что у Криштиану Роналду есть инстинкт убийцы. Он может быть более эгоистичным на поле, чем Месси. Но опять же... это только мое мнение. Ему сложно держать баланс между жаждой отличиться и отдать передачу пратнеру по команде, который находится в лучшем положении ", - цитирует 31-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, Роналду рассказал, почему начал отращивать козлиную бородку. | soccernews.ru