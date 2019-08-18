Жиру считает, что нынешний состав "Челси" способен бороться за трофеи

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Жиру считает, что нынешний состав "Челси" способен бороться за трофеи

Форвард "Челси" Оливье Жиру заявил, что нынешний состав команды очень силен и способен бороться за трофеи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Наш состав очень силен, хорошее сочетание футболистов и высокий уровень профессионализма. У нас невероятный настрой. У нас всех одни цели, смотрим в одну сторону. Мы будем бороться за трофеи", - сказал Жиру.

Сегодня, 18 августа, "Челси" сыграет с "Лестером" в рамках 2-го тура АПЛ. Начало - в 18:30 (мск).

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