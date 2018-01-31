Жиру стал игроком "Челси"

"Челси" объявил о переходе французского нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера футболиста составила 22 миллиона евро. Француз подписал с лондонским клубом контракт до лета 2019 года и получил футболку с 18-м номером.

31-летний Жиру выступал за "Арсенал" с 2012 года, провел за клуб 253 матча и забил 105 голов. Ранее играл за "Гренобль", "Истр", "Тур" и "Монпелье". За сборную Франции сыграл 69 матчей и забил 29 мячей. Чемпион Франции, трехкратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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