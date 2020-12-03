Жиру стал рекордсменом "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру вписал своё имя в историю лондонского клуба, сообщает Squawka.

34-летний француз стал первым игроком "синих", оформившим покер в матче Лиги Чемпионов.

Накануне Жиру забил четыре гола в ворота "Севильи" (4:0).

Ранее лучшим результатом в истории "Челси" был хет-трик Дидье Дрогба в 2006 году.

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