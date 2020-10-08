Жиру стал восьмым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции

Товарищеский матч против Украины стал сотым для нападающего "Челси" Оливье Жиру с составе сборной Франции.

34-летний футболист стал восьмым, кому удалось провести 100 игр за "трёхцветных".

Ранее аналогичное достижение покорилось Дидье Дешаму (103), Патрику Виейра (107), Зинедину Зидану (108), Уго Льорис (116), Марселю Десайи (116), Тьерри Анри (123) и Лилиану Тюраму (142).

Жиру выступает за сборную Франции с 2011 года, в 100 матчах он забил 42 гола.

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