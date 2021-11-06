Жиру связал неудачное выступление сборной Франции на Евро-2020 с возвращением Бензема
Нападающий "Милана" Оливье Жиру порассуждал о причинах провала сборной Франции на Чемпионате Европы-2020.
"Трёхцветные" вылетели с континентального первенства в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии.
"Могу сказать честно, что возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной. Франции удалось решить данную проблему, но на это ушло много времени. Карим быстро изменил стиль игры, который был у команды на протяжении пяти лет. Такие изменения не должны происходить в одночасье. Особенно на таком важном турнире, как Евро. Впрочем, я ничего не имею против Бензема. Многое произошло не по его воле", - сказал Жиру в интервью L’Équipe.
На Евро-2020 Бензема забил 4 гола в 4 матчах.
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|М
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|Чехия
|3
|1
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|2
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|3
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|3
|1