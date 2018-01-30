Жиру таки может перейти в "Челси"

Теги арсенал лондончелсиоливье жиру

Жиру таки может перейти в "Челси"Форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру таки может перейти в стан другого столичного клуба - "Челси", информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "канониры" и "аристократы" продолжают вести переговоры по трансферу 31-летнего француза. Ожидается, что уже в ближайшее время нападающий переберется в стан "синих", которые выплатят за него 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Жиру забил 7 мячей в 25 матчах за "Арсенал".

Напомним, ранее сообщалось, что переход Жиру в "Челси" сорвался. | soccernews.ru

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