Жиру таки может перейти в "Челси"

Форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру таки может перейти в стан другого столичного клуба - "Челси", информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "канониры" и "аристократы" продолжают вести переговоры по трансферу 31-летнего француза. Ожидается, что уже в ближайшее время нападающий переберется в стан "синих", которые выплатят за него 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Жиру забил 7 мячей в 25 матчах за "Арсенал".

Напомним, ранее сообщалось, что переход Жиру в "Челси" сорвался. | soccernews.ru