Жиру травмировался в расположении сборной

Теги францияоливье жиру

Жиру травмировался в расположении сборнойНападающий сборной Франции Оливье Жиру получил повреждение на тренировке национальной команды.

Напомним, что французы готовятся к игре с Уэльсом на базе в Клерфонтене.

Во время тренировки форвард упал на газон, при этом держась за правую ногу. 

Товарищеский матч сборных Франции и Уэльса состоится 10 ноября. 

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