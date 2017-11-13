Жиру: "У меня небольшая мышечная травма"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру получил повреждение в товарищеском матче с Уэльсом (2:0) и может пропустить поединок с Германией.

"У меня небольшая мышечная травма. Мне наложили повязку и я принял противовоспалительное средство. Матч с Германией? Пока я не могу сказать, смогу ли сыграть в нем", - приводит слова Жиру France Football.

Матч Германия - Франция состоится 14 ноября и начнется в 22:45 мск.

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