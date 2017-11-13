Жиру: "У меня небольшая мышечная травма"

Теги францияоливье жиру

Жиру: "У меня небольшая мышечная травма"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру получил повреждение в товарищеском матче с Уэльсом (2:0) и может пропустить поединок с Германией.

"У меня небольшая мышечная травма. Мне наложили повязку и я принял противовоспалительное средство. Матч с Германией? Пока я не могу сказать, смогу ли сыграть в нем", - приводит слова Жиру France Football.

Матч Германия - Франция состоится 14 ноября и начнется в 22:45 мск.

Не пропустите: Жиру: "Я счастлив в "Арсенале" и доволен тем, что принял решение остаться в клубе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 12 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Ницца 12 13
16 Дижон 12 12
17 Амьен 11 11
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 11 9
20 Метц 12 3
Полная таблица

топ-5 тегов