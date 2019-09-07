Жиру: "В футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности"
Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал о проблеме гомофобии в футболе.
"На самом деле, в футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности. Это практически невозможно. Лично я не знаю ни одного гея в футболе. Даже в раздевалке команды парни предпочитают молчать об этом и скрывать свою ориентацию. Это настоящее табу. Думаю, что ненависть к подобному явлению необходимо искоренить. Но пока наше общество считает иначе", - приводит слова Жиру Le Figaro.
Ранее в защиту секс-меньшинств высказывался другой французский футболист Антуан Гризманн.
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|Вест Хэм Юнайтед
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|6
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|3
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|4
|5
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|Шеффилд Юнайтед
|4
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|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
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|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
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|Саутгемптон
|4
|4
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1