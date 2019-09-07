Жиру: "В футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности"

Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру рассказал о проблеме гомофобии в футболе.

"На самом деле, в футбольном мире сложно объявить о своей гомосексуальности. Это практически невозможно. Лично я не знаю ни одного гея в футболе. Даже в раздевалке команды парни предпочитают молчать об этом и скрывать свою ориентацию. Это настоящее табу. Думаю, что ненависть к подобному явлению необходимо искоренить. Но пока наше общество считает иначе", - приводит слова Жиру Le Figaro.

Ранее в защиту секс-меньшинств высказывался другой французский футболист Антуан Гризманн.

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