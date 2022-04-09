Жиру верит в чемпионство "Милана"

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Французский форвард "Милана" Оливье Жиру поделился мнением о шансах "россонери" на чемпионство в Серии А в нынешнем сезоне.

"Мы первые в турнирной таблице. У нас есть спокойствие и уверенность в своих силах. Когда результаты положительные, то всё становится проще. Мы должны поддерживать этот дух в каждом матче, чтобы продолжить наше путешествие наилучшим образом.

У нас молодая команда, но есть и опытные игроки. Нам спокойно. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат Италии", - приводит слова французского нападающего Milan News 24.

После 31 матча "Милан" располагается на 1 первом месте, имея в своем активе 67 очков. "Наполи" тоже сыграв 31 матч, набрал 66 баллов, а "Интер" имея в активе 30 игр, набрал 63 очка.

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