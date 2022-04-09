Жиру верит в чемпионство "Милана"
Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен
Французский форвард "Милана" Оливье Жиру поделился мнением о шансах "россонери" на чемпионство в Серии А в нынешнем сезоне.
"Мы первые в турнирной таблице. У нас есть спокойствие и уверенность в своих силах. Когда результаты положительные, то всё становится проще. Мы должны поддерживать этот дух в каждом матче, чтобы продолжить наше путешествие наилучшим образом.
У нас молодая команда, но есть и опытные игроки. Нам спокойно. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат Италии", - приводит слова французского нападающего Milan News 24.
После 31 матча "Милан" располагается на 1 первом месте, имея в своем активе 67 очков. "Наполи" тоже сыграв 31 матч, набрал 66 баллов, а "Интер" имея в активе 30 игр, набрал 63 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17