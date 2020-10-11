Жиру: "Возможно, если бы мы играли с Бензема в сборной, моя карьера была бы лучше"
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру высказался по поводу слов нападающего "Реала" Карима Бензема, которой сравнил француза с картингом.
"Зная его, я посмеялся. Я не обижен на Карима. Возможно, моя карьера была бы лучше, если бы Карим выступал в сборной, потому что мы оба играем впереди. Но мы никогда этого не узнаем", - цитирует Жиру Footmercato со ссылкой на Telefoot.
Напомним, с 2015 года наставник сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема.
А еще: Жиру стал восьмым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции| http://soccernews.ru
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