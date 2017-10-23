Жиру выиграл премию Пушкаша за лучший гол

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Жиру выиграл премию Пушкаша за лучший гол

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру получил премию Пушкаша за гол в ворота "Кристал Пэлас".

Напомним, что в номинации участвовали Дейна Кастельянос из женской сборной Венесуэлы и Масулуке Оскарине из "Бароки".

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