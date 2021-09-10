Фото: инстаграм Оливье Жиру/Автор неизвестен

Французский нападающий "Милана" Оливье Жиру вылечился от коронавируса, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист сдал отрицательный тест на коронавирус и в ближайшее время вернется к тренировкам. Ранее француз на протяжении недели находился на самоизоляции.

В нынешнем сезоне 34-летний Жиру провел за "Милан" два матча в чемпионате Италии и забил два гола.

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